«ناتو» يعتزم تحديث أسطوله من طائرات الاستطلاع أواكس

يعتزم حلف شمال الأطلسي (ناتو) تحديث طائرات الاستطلاع (أواكس)، حيث قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام للناتو، في بروكسل، اليوم الأربعاء: "أستطيع أن أؤكد أننا سنوقع عقدا لتجهيز وتحديث أسطول طائرات الأواكس".

ويذكر أن القاعدة الرئيسية لطائرات الأواكس التابعة للناتو موجودة في مطار جايلنكيرشن بالقرب من مدينة آخن غربي ألمانيا.

وتخدم هذه الطائرات في مهام من بينها مراقبة المجال الجوي لأوروبا الشرقية، وتمثل قاعدة الطائرة بوينج 707 التي يبلغ عمرها عقودا، الأساس لطائرات الأواكس المنتظر أن تستمر في الخدمة حتى عام 2035 بعد تحديثها.

وتستطيع هذه الطائرات من خلال هيكل الرادار الذي يأخذ شكل عيش الغراب، تحديد مواقع وهوية الطائرات الأخرى على مسافة تزيد عن 400 كيلومتر، ويمكن لطائرات الأواكس أن تنقل هذه المعلومات إلى كل الطائرات الاخرى المحلقة في المجال الجوي والمجهزة تقنيا لهذا الغرض، وهو ما يسمح باستخدام الأواكس كعناصر تحكم طائرة بالنسبة للطائرات الأخرى.

وأكد "ستولتنبرج" أيضا أن الناتو سيتسلم قريبا الدفعة الأولى من الطائرات المسيرة "جلوبال هوك" وستتمركز هذه الطائرات في مطار عسكري في صقلية