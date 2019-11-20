إندونيسيا: العثور على أحد أفيال سومطرة النادرة نافقا وبدون أنياب

قال مسؤول، اليوم الأربعاء، إنه جرى العثور على أحد أفيال سومطرة النادرة نافقا وقد فقد أنيابه، وذلك في مقاطعة رياو بإندونيسيا.

وأفاد سوهاريونو، رئيس الوكالة الحكومية لحماية الطبيعة، بأن حطابين عثروا على جيفة الفيل الذي كان عمره 40 عاما، في منطقة "بنجكاليز" أمس الأول الاثنين، وأبلغوا المسؤولين المحليين.

وقال: "كانت متحللة بالفعل عندما عُثِرَ عليها. ربما يكون قُتِلَ قبل 6 أيام".

وهناك أقل من 3 آلاف من أفيال سومطرة في البرية، ما يجعلها من الأنواع "المعرضة للانقراض بشدة"، وفقا للصندوق العالمي للحياة البرية.

ويرجع هذا الانخفاض في عدد أفيال سومطرة إلى حد كبير إلى صيادين يقتلون هذه الحيوانات من أجل بيع أنيابها في سوق العاج غير القانونية، وإلى فقدان الموائل بسبب إزالة الغابات والصراع بين الإنسان والحيوان، بحسب الصندوق العالمي للحياة البرية.