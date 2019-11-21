 أمين الناتو: نرحب بمبادرة الإصلاح المقدمة من ألمانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمين الناتو: نرحب بمبادرة الإصلاح المقدمة من ألمانيا


نشر فى : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 11:46 م | آخر تحديث : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 11:46 م

قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، إن مبادرة إصلاح الحلف المقدمة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قابلها الحلفاء بصدى إيجابي.

وقال "ستولتنبرج" في بروكسل، اليوم الأربعاء، إن "مقترحات ماس جرى تأييدها من العديد من الحلفاء"، وذلك في أعقاب جلسة أولى لوزراء خارجية الحلف.

وأضاف: "نحن الآن بصدد مواصلة الإعداد للقمة، وبعد ذلك سنقرر ما الذي يجب فعله".

يذكر أن ماس اقترح من قبل أثناء اجتماع وزراء خارجية الحلف(29 دولة)، تشكيل لجنة خبراء من شأنها العمل على مقترحات الإصلاح في الحلف، وذلك ردا على الانتقاد اللاذع من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحلف.

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