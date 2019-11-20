 بولندا: بناء مزرعة للطاقة الشمسية بجوار أكبر محطة حرارية في أوروبا - بوابة الشروق
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بولندا: بناء مزرعة للطاقة الشمسية بجوار أكبر محطة حرارية في أوروبا

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 11:03 م | آخر تحديث : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 11:03 م

تعتزم بولندا بناء مزرعة شمسية تبلغ مساحتها نحو 100 هكتار بجوار محطة بيلتشاتو للطاقة التي تعمل بالفحم، وهي أكبر محطة حرارية في أوروبا، وأكبر محطة تصدر ثاني أكسيد الكربون في القارة.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن ساندرا أباناسيونيك، المتحدثة باسم شركة "بي جي اي" للطاقة، وهي شركة فرعية تابعة للحكومة، قولها إن المحطة الشمسية واحدة من أكبر المحطات في بولندا، وستوفر خدمة الكهرباء لنحو 100 ألف منزل.

وتعتزم شركة "بي جي اي" ضخ استثمارات إضافية في الخلايا الكهروضوئية، ضمن أهدافها للوصول إلى 5ر2 جيجاوات بحلول عام 2030 .

وتنتج بولندا حاليا نحو 80 بالمئة من طاقتها من الفحم. وقال منتقدون محليون ودوليون إن تحول بولندا إلى مصادر الطاقة النظيفة كان بطيئا.


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