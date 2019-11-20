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تأهل المنتخب الأولمبي الوطني لأولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزه على نظيره الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وضمن المنتخب الوطني مقعده في الأولمبياد رفقة 6 منتخبات أخرى هي اليابان وأسبانيا ورومانيا وألمانيا وفرنسا ونيوزلندا وكوت ديفوار بجانب الفائز من مباراة جنوب إفريقيا أمام غانا.

ويجري نظام منافسات كرة القدم رجال في دورة الألعاب الأولمبية بمشاركة 16 منتخبًا من مختلف القارات يتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات بحيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

وتقام منافسات كرة القدم رجال في الأولمبياد في الفترة بين 23 يوليو 2020 إلى 8 أغسطس من العام نفسه، حيث ستقام المباريات في 7 أيام فقط خلال هذه الفترة.

وتستضيف 8 ملاعب في طوكيو منافسات رجال كرة القدم وهي شينجوكو (60 ألف متفرج)، وشوفو (48 ألف متفرج)، وسايتاما (62 ألف متفرج)، ويوكوهاما (70 ألف متفرج)، وكاشيما (42 ألف متفرج)، وريفو (48 ألف متفرج)، وسابورو (42 آلف متفرج).

مواعيد المباريات:

الجولة الأولى (23 يوليو)

أول المجموعة الثالثة أمام ثاني المجموعة الثالثة – التاسعة والنصف صباحًا – ملعب سابورو

أول المجموعة الرابعة أمام ثاني المجموعة الرابعة – التاسعة والنصف صباحًا – ملعب يوكوهاما

أول المجموعة الثانية أمام ثاني المجموعة الثانية – التاسعة والنصف صباحًا – ملعب كاشيما

ثالث المجموعة الأولى أمام رابع المجموعة الأولى – التاسعة والنصف صباحًا – ملعب شينجوكو

ثالث المجموعة الرابعة أمام رابع المجموعة الرابعة – الثانية عشر والنصف ظهرًا – ملعب يوكوهاما

أول المجموعة الأولى أمام ثاني المجموعة الأولى - الثانية عشر والنصف ظهرًا – ملعب شينجوكو

ثالث المجموعة الثالثة أمام رابع المجموعة الثالثة - الثانية عشر والنصف ظهرًا - ملعب سابورو

ثالث المجموعة الثانية أمام رابع المجموعة الثانية – الثانية عشر والنصف ظهرً - ملعب كاشيما

الجولة الثانية (26 يوليو)

رابع المجموعة الأولى أمام ثاني المجموعة الأولى - التاسعة والنصف صباحًا – ملعب سايتاما

أول المجموعة الرابعة أمام ثالث المجموعة الرابعة - التاسعة والنصف صباحًا - ملعب شينجوكو

أول المجموعة الثانية أمام ثالث المجموعة الثانية - التاسعة والنصف صباحًا – ملعب كاشيما

أول المجموعة الثالثة أمام ثالث المجموعة الثالثة - التاسعة والنصف صباحًا – ملعب سابورو

أول المجموعة الأولى أمام ثالث المجموعة الأولى - الثانية عشر والنصف ظهرًا – ملعب سايتاما

رابع المجموعة الثانية أمام ثاني المجموعة الثانية – الثانية عشر والنصف ظهرًا - ملعب كاشيما

رابع المجموعة الثالثة أمام ثاني المجموعة الثالثة - الثانية عشر والنصف ظهرًا – ملعب سابورو

الجولة الثالثة (29 يوليو)

رابع المجموعة الرابعة أمام أول المجموعة الرابعة - التاسعة والنصف صباحًا – ملعب سابورو

ثاني المجموعة الرابعة أمام ثالث المجموعة الرابعة - التاسعة والنصف صباحًا – ملعب ريفو

رابع المجموعة الثانية أمام أول المجموعة الثانية - التاسعة والنصف صباحًا – ملعب سايتاما

ثاني المجموعة الثانية أمام ثالث المجموعة الثانية - التاسعة والنصف صباحًا – ملعب يوكوهاما

ثاني المجموعة الثالثة أمام ثالث المجموعة الثالثة - الثانية عشر والنصف ظهرًا – ملعب سايتاما

رابع المجموعة الثالثة أمام أول المجموعة الثالثة - الثانية عشر والنصف ظهرًا – ملعب يوكوهاما

ثاني المجموعة الأولى أمام ثالث المجموعة الأولى - الثانية عشر والنصف ظهرًا – ملعب سابورو

رابع المجموعة الأولى أمام أول المجموعة الأولى - الثانية عشر والنصف ظهرًا – ملعب ريفو

ربع النهائي (1 أغسطس)

أول المجموعة الثالثة أمام ثاني المجموعة الثانية – الحادية عشر صباحًا – ملعب كاشيما

أول المجموعة الأولى أمام ثاني المجموعة الثانية - الحادية عشر صباحًا – ملعب ريفو

أول المجموعة الثانية أمام ثاني المجموعة الأولى – الواحدة ظهرًا – ملعب سايتاما

أول المجموعة الرابعة أمام ثاني المجموعة الثالثة - الواحدة ظهرًا – ملعب يوكوهاما

نصف النهائي (4 أغسطس)

المباراة الأولى - الحادية عشر صباحًا – ملعب كاشيما

المباراة الثانية - الواحدة ظهرًا – ملعب سايتاما

مباراة الميدالية البرونزية (7 أغسطس)

الخاسران من مباراة نصف النهائي - الواحدة ظهرًا – ملعب سايتاما

المباراة النهائية (8 أغسطس)

الفائزان من مباراة نصف النهائي - الواحدة ظهرًا – ملعب يوكوهاما

- جميع مواعيد وملاعب المباريات وفقًا لموقع الفيفا الرسمي *