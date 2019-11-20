أمين «الوحدة الإفريقية» الأسبق: مصر تحصل على الجزء الأكبر من الاستثمارات الموجهة للقارة

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إن القارة الإفريقية تظل جاذبة للاستثمارات الأجنبية بالرغم من انخفاض التدفقات الاستثمارية العالمية في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى حصول مصر على الجزء الأكبر من الاستثمارات الموجهة للقارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعاته بقمة مجموعة العشرين مع إفريقيا، أشار إلى أن الاستثمارات تؤدي إلى زيادة الاستقرار، وخلق مزيد من فرص العمل للشباب الإفريقي بما يقلل من جاذبية الهجرة إلى أوروبا.

وتابع: «هناك عمل كبير للشركات الألمانية في عدد من الدول الإفريقية، ويجب أن نتوقع تعهدات مالية محددة في شكل قروض ميسرة أو منح خلال هذا المؤتمر».

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد الماضي، إلى العاصمة الألمانية برلين؛ للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وإفريقيا، وعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين هناك حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.