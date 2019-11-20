كوريا الشمالية مستعدة للمباحثات بشأن القضية النووية حال تخلي واشنطن عن سياستها العدائية

قالت نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هي، إن بيونج يانج ستطرح القضية النووية في محادثاتها مع الولايات المتحدة فقط عند تخلي واشنطن عن سياستها العدائية، وذلك خلال زيارة لها إلى موسكو أجرت خلالها عدة اجتماعات دبلوماسية بارزة على رأسها لقائها بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وأضافت تشوي خلال محادثات مع النائب الأول لوزير الخارجية الروسي اندري دينيسيوف في موسكو - حسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء: "أعتقد أنه إذا اقترحت الولايات المتحدة إجراء محادثات في المستقبل، يمكننا طرح القضية النووية في حال تخليها عن سياستها المعادية وإبلاغنا بقرارها الاستراتيجي"، دون توضيح أي تدابير محددة تتوقعها من واشنطن.

وأشارت تشوي، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إلى أنها ناقشت مع الجانب الروسي رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى مستوى جديد، مضيفة أنها لم تتحدث مع لافروف عن المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".

وفي سياق آخر .. ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية الوضع في شبه الجزيرة الكورية وتعزيز التعاون بين بيونج يانج وموسكو.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "ناقش الطرفان القضايا الرئيسية في تطوير العلاقات الثنائية في ضوء الاتفاقات التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى، كما تبادلوا تقييم الوضع في شبه الجزيرة الكورية وفي منطقة شمال شرق آسيا".