خارجية السعودية ترفض تصريحات حكومة أمريكا بشأن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية

أعرب مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، عن رفضه التام لتصريحات الحكومة الأمريكية التي اعتبرت فيها أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية ولا تخالف القانون الدولي.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المصدر أضاف أن بناء إسرائيل المستوطنات، يعد مخالفًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويقف عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحل الدولتين.

وأكد أن تحقيق السلام الدائم يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.