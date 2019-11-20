 خارجية السعودية ترفض تصريحات حكومة أمريكا بشأن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية - بوابة الشروق
الأربعاء 20 نوفمبر 2019 11:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

خارجية السعودية ترفض تصريحات حكومة أمريكا بشأن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية


نشر فى : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 10:37 م | آخر تحديث : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 10:37 م

أعرب مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، عن رفضه التام لتصريحات الحكومة الأمريكية التي اعتبرت فيها أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية ولا تخالف القانون الدولي.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المصدر أضاف أن بناء إسرائيل المستوطنات، يعد مخالفًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويقف عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحل الدولتين.

وأكد أن تحقيق السلام الدائم يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك