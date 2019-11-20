العاهل السعودي: المملكة تسير في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال رؤية 2030

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إن بلاده مستمرة في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية عبر رؤية 2030، مشيرا إلى أنه تم تصنيف المملكة هذا العام من قبل البنك الدولي كأكثر الدول تقدمها والأولى إصلاحًا من بين 190 دولة في العالم.

جاء ذلك في كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين: "أن إعلان المملكة عن طرح جزء من أسهم (أرامكو) السعودية للاكتتاب العام سيتيح للمستثمرين المساهمة في هذه الشركة الرائدة على مستوى العالم، وسيحدث نقلة نوعية في تعزيز حجم السوق المالية السعودية لتكون في مصاف الأسواق العالمية".

وأوضح أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بدءًا من الشهر القادم دليل على دورها الهام في الاقتصاد العالمي، معربًا عن أمله في أن يسهم البرنامج الطموح الذي أصدر توجيهات لإعداده - خلال تولي المملكة رئاسة المجموعة - في تعزيز مسيرتها بما يخدم مصالح كافة الدول والشعوب.

وأكد أن المملكة أثبتت في كل الظروف على مدار الـ300 عام الماضية أنها قادرة على تجاوز كافة التحديات بعزم وإصرار والخروج منها منتصرة، مشيرًا إلى ما تعرضت له من اعتداءات بـ286 صاروخًا باليستيًا و289 طائرة بدون طيار، حيث أن هذا لم يؤثر على مسيرة المملكة التنموية ولا على حياة مواطنيها والمقيمين فيها.

وقال: "لقد أظهرت الاعتداءات التخريبية على منشآتنا النفطية في (بقيق وخريص)، والتي استخدمت فيها الأسلحة الإيرانية، مستوى الإحباط الذي وصل إليه النظام الإيراني، مما جعل العالم يتوحد في مواجهة هذا العدوان الإجرامي".

ولفت إلى نجاح المملكة في استعادة الطاقة الإنتاجية بهذه المنشآت خلال وقت قياسي أثبت للعالم قدرتها على تلبية الطلب عند حدوث أي نقص في الإمدادات ودورها الرائد في ضمان أمن واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.

وحول الأوضاع في اليمن.. قال خادم الحرمين الشريفين: "إن جهود المملكة أثمرت بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي نأمل أن يفتح الباب أمام تفاهمات أوسع للوصول إلى حل سياسي للأزمة، وفقًا للمرجعيات الثلاث ويتيح للشعب اليمني العزيز استشراف مستقبل يسود فيه الأمن والاستقرار والتنمية".