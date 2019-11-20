فيراج زعيم حزب بريكست البريطاني: فضيحة جنسية أضرت بمكانة الأسرة المالكة

قال نايجل فيراج زعيم حزب بريكست البريطاني يوم الثلاثاء إن فضيحة جنسية تحيط بالأمير أندرو أضرت بمكانة الأسرة المالكة.



وينفي أندرو وهو الابن الثاني للملكة إليزابيث زعما بأنه عاشر جنسيا فتاة عمرها 17 عاما قدمها له صديقه الملياردير الأمريكي جيفري إبستين الذي انتحر في سجن أمريكي في أغسطس آب وهو ينتظر المحاكمة بتهم الاتجار بالجنس.

وتركت إيضاحات طرحها أندرو في مقابلة تلفزيونية بُثت يوم السبت شكوكا لدى كثير من المشاهدين.

وقال فيراج خلال زيارة لمدينة بيتربورو في انجلترا ”لقد تجلت الحقيقة في أنه لم يظهر الأسف لهذا الأمر (صداقته مع إبستين) أو نوعا من أي تعاطف تقريبا مع الناس الذين تمت التجارة بهن“.

وسئل عما إذا كان أندرو أضر بمكانة الأسرة المالكة فقال ”إنهم جميعا يحاولون أن يفعلوا ذلك (الإضرار بمكانة الأسرة) باستثناء الملكة“.

وأضاف ”أعتقد أن الملكة تصبح حقا هذه الشخصية المبجلة أكثر من أي وقت مضى وأن الناس بدأوا ينظرون إلى من يأتون بقدر من الشك في الوقت الحالي“.