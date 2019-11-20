الفاتيكان يضم صوته للانتقادات العالمية لتغير السياسة الأمريكية تجاه الاستيطان الإسرائيلي

ضم الفاتيكان صوته اليوم الخميس إلى الانتقادات العالمية لقرار الولايات المتحدة عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية.

وذكر الفاتيكان في بيان، مشيرا إلى الموقف الأمريكي: "القرارات الأخيرة تهدد بتقويض عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية والاستقرار الإقليمي الهش بالفعل".

وقال البيان في هذا السياق: "يؤكد الكرسي الرسولي موقفه الذي يعتبر حل الدولتين من أجل الشعبين هو السبيل الوحيد للتوصل لحل كامل لهذا الصراع القديم".

وأضاف: "يدعم الكرسي الرسولي حق دولة إسرائيل في العيش في سلام وأمان داخل الحدود المعترف بها من جانب المجتمع الدولي، ويدعم الحق نفسه للشعب الفلسطيني، والذي يجب الاعتراف به واحترامه وتنفيذه".

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن أمس الأول الاثنين عن تغيير في السياسة، في واحد من عدة تحركات إسرائيل اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية.

وهناك أكثر من 600 ألف إسرائيلي يعيشون في أكثر من 200 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ومع توسع المستوطنات، يرى الفلسطينيون أن فرص حل الدولتين تتضاءل، لأنهم يريدون هذه المناطق لدولتهم في المستقبل.