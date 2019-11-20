رئيس الأركان الجزائري: بلادنا قادرة على فرز من يقودها في المرحلة المقبلة

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري أن بلاده قادرة على فرز من يقودها في المرحلة المقبلة، مشددا على أن الشعب الجزائري أثبت أنه شعب الرهانات الكبرى.

وقال الفريق قايد صالح - في كلمة له، اليوم الأربعاء، بولاية ورقلة شرق، ونقلها بيان لوزارة الدفاع الجزائرية - "إن الخصال المتفردة التي يتميز بها الشعب الجزائري عن غيره، هي خصال التضامن بمعانيه الدقيقة والشاملة.. ولا ريب، أن من أعلى وأنبل هذه الخصال، هو التضامن مع الوطن والوقوف إلى جانبه عندما يكون في أمس الحاجة إلى ذلك".

وأضاف "أن الجزائر القادرة على فرز من يقودها في المرحلة المقبلة، تنادي أبناءها المخلصين، في هذه الظروف الخاصة، لأنها فعلا هي في حاجة ماسة إلى مثل هؤلاء الأبناء".

كما أكد على الأدوار التوعوية المنوط بالإعلاميين والأئمة في المساجد والزوايا القيام بها خلال الفترة المقبلة، منوها بأن الشعب الجزائري أثبت عبر تاريخه الوطني الطويل أنه شعب حي ينتمي إلى وطن شامخ، وقال "أثبت الشعب الجزائري، أنه شعب الرهانات الكبرى وأنه فعلا شعب واحد موحد، لا تؤثر على مساره الوطني العقبات الموضوعة في طريقه".

وأشار إلى أن الشعب الجزائري هو شعب يتقن أسلوب التكيف الفاعل مع جميع المراحل مهما كانت حساسيتها وصعوبتها، حيث أبهر العالم أجمع بهذا السلوك الحضاري في مسيراته السلمية، حيث أن الشعب مصر على المرور بالجزائر إلى بر الأمان.

وشدد على أن الوفاء للوطن هو الجدار الصلب الذي تتحطم عليه أحلام أعداء الجزائر، خاصة في هذه الظروف الراهنة، وهو الضمانة الأكيدة، التي تمد الشعب بالقوة الوافية وتمنحه كل أسباب الوعي ودواعي القوة التي تكفل إفشال مختلف الدسائس والمؤامرات المحاكة ضد البلاد.. وأشاد الفريق قايد صالح بأداء الحكومة الحالية بقيادة نور الدين بدوي رئيس الوزراء.