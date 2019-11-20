رئيس إيران: الشعب اجتاز اختبارا تاريخيا آخر

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء إن الشعب الإيراني "اجتاز اختبارا تاريخيا آخر"، وذلك بعد هدوء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية في أعقاب قرار بفرض نظام الحصص على الوقود ورفع أسعاره.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن روحاني القول إن "الإيرانيين اجتازوا اختبارا تاريخيا آخر، وأظهروا أنهم لا يسمحون مطلقا للعدو بتنفيذ مخططاته المقيتة، على الرغم من أنهم قد يواجهون مشاكل اقتصادية ويشكون من إدارة البلاد".

وشهدت إيران احتجاجات ضد رفع أسعار الوقود منتصف ليلة الخميس الماضي في العديد من مدنها، تخللتها أعمال شغب وحرق مقار حكومية ومصارف.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية تابعة للحكومة أمس أن تسعة أشخاص قتلوا في المظاهرات، هم أربعة متظاهرين وثلاثة من الحرس الثوري واثنان من رجال الشرطة.