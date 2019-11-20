الجيش الجزائري يعلن ضبط 5 أشخاص حاولوا الالتحاق بالجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل

أحبطت قوات الجيش الجزائري مع عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) محاولات للالتحاق بالجماعات الإرهابية لمنطقة الساحل، حيث أوقفت خمسة أشخاص بولاية غليزان (شمال غرب) وثلاثة أخرين بولاية غرداية (وسط).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء، إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أحبطت قوات الجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، أمس، محاولات للالتحاق بالجماعات الإرهابية لمنطقة الساحل، حيث تم توقيف خمسة أشخاص بولاية وثلاثة أشخاص بولاية غرداية".

وأضاف البيان أن قوات الجيش بولاية المسيلة (شمال) أوقفت عنصر دعم للجماعات الإرهابية، في حين كشفت قوات للجيش خلال عملية بحث وتمشيط بولاية بومرداس (شمال) قنبلتين تقليديتي الصنع جاهزتين للاستعمال.

وأشار البيان إلى أن عناصر الدرك الوطني بولاية النعامة (شمال غرب) ضبطت شخصا بحوزته طائرة بدون طيار مجهزة بكاميرا، فيما تم توقيف ثلاثة مهاجرين غير شرعيين بولاية تندوف (غرب).