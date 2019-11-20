 روسيا: توريدات منظومة «إس-400» إلى الهند ستبدأ بحلول 2021 - بوابة الشروق
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روسيا: توريدات منظومة «إس-400» إلى الهند ستبدأ بحلول 2021

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 5:48 م | آخر تحديث : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 5:48 م

ذكرت شركة (روس أوبورون إكسبورت) الروسية، أن موسكو ستسلم الهند الدفعة الأولى من منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية (إس-400) بحلول عام 2021.

وقال ألكسندر ميخييف المدير العام للشركة - في معرض (دبي للطيران 2019)، وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء -: "إنه تم استلام جزء من قيمة العقد من الجانب الهندي بموجب اتفاقية توريد أنظمة (إس-400)".

وأضاف: "أن هذه الخطوة إيجابية للغاية لتكثيف جهود العمل المخطط له على إنتاج العناصر الأولى لمنظومة الدفاع إس-400".

ووقعت روسيا والهند في أكتوبر 2018 عقدًا بقيمة 5.43 مليار دولار؛ لتوريد 5 أفواج من منظومة (إس-400)، فيما تتعرض هذه الصفقة لضغوط من الولايات المتحدة لإلغائها، ولكن دون جدوى.

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