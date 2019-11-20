 «يونيدو» تساند جهود التنمية والابتكار بقطاع الصناعة في الدول الأفريقية - بوابة الشروق
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«يونيدو» تساند جهود التنمية والابتكار بقطاع الصناعة في الدول الأفريقية

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 10:43 م | آخر تحديث : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 10:43 م

أكد لي يونج مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، استمرار مساندة المنظمة لجهود الابتكار في الصناعة بدول أفريقيا الـ55 الأعضاء في الاتحاد الأفريقي من اجل الوصول إلى التنمية الصناعية المستدامة.

جاء ذلك في حفل الاستقبال الذي أقامه مدير يونيدو، مساء اليوم، في مقر المنظمة بالعاصمة النمساوية فيينا لوفود الدول الأفريقية المشاركة في الاحتفال بمرور 30 عامًا على يوم التصنيع في أفريقيا.

وقال يونج إنه يأمل في أن تنضم المزيد من الدول الأفريقية إلى برامج يونيدو والتي تشجع على النهوض بالصناعة وتعزيز الابتكار والتنمية وسرعة التحول نحو الاقتصاد الأخضر الذي يقوم على موارد الطاقة المتجددة ويرفع كفاءة المشروعات الصناعية ويحد من انبعاثات الكربون.
وأوضح أن مبادرات التنمية في أفريقيا عديدة ومتنوعة وتشمل مشروعات حيوية عديدة تمولها منظمة يونيدو علاوة على الإمداد بالخبرات المتقدمة.


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