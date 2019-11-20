موسكو تنتقد خطط الولايات المتحدة زيادة عدد قواتها في السعودية

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انتقدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، خطط الولايات المتحدة زيادة عدد قواتها في السعودية.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية، القول إن "قيام الولايات المتحدة بنشر المزيد من القوات في السعودية سيزيد التوترات" في منطقة الخليج.

وكان البيت الأبيض أفاد أمس بأن الرئيس دونالد ترامب بعث برسالة للكونجرس أبلغه فيها بأنه سيتم خلال الأسابيع القادمة زيادة عدد القوات الأمريكية في السعودية إلى ثلاثة آلاف فرد.

ولفت بيان للبيت الأبيض إلى أن هدف نشر القوات في منطقة الشرق الأوسط هو "طمأنة شركائنا وردع السلوك الإيراني وتعزيز القدرات الدفاعية بالمنطقة".