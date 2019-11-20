 مشرع بريطاني: البنوك الدولية ساعدت على تفشي الفساد بجنوب إفريقيا في فترة رئاسة زوما - بوابة الشروق
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مشرع بريطاني: البنوك الدولية ساعدت على تفشي الفساد بجنوب إفريقيا في فترة رئاسة زوما

علم بريطانيا
علم بريطانيا
جوهانسبرج - أ ش أ:
نشر فى : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 3:48 م | آخر تحديث : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 3:48 م



قال عضو مجلس العموم البريطاني، بيتر هين، إن العديد من البنوك الدولية ساعدت في عمليات الفساد في جنوب إفريقيا في عهد الرئيس السابق جاكوب زوما.

وأضاف هين -في جلسة تحقيق في مدبنة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا- أن بعض البنوك مثل "إتش إس بي سي" و"ستاندارد تشارترد" و"إنديا بنك أوف بارودا" مذنبة بشكل مباشر، ويبحث التحقيق في مزاعم بالابتزاز موجهة ضد زوما وعائلة جوبتا، وينفي الجميع تورطهم في أي مخالفات.

وأوضح أن البنوك المذكورة ساعدت عائلة جايتا في إخفاء مصادر مكاسبها غير المشروعة عبر شبكة من الحسابات المصرفية والشركات الوهمية.

من جانبه، أعلن بنك "إتش إس بي سي"، أنه يؤيد التحقيق، بينما قال بنك "ستاندارد تشارترد" أنه لا توجد أي أدلة تربطه بعائلة جوبتا.. من ناحية أخرى لم يصدر أي تعليق من جانب بنك بارودا.


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