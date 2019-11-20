الإمارات تعتزم شراء طائرات حربية حديثة يمكن تزويدها بأسلحة محلية الصنع

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أعلنت القوات المسلحة بالإمارات عزمها شراء 24 طائرة من طراز B 250 وهي طائرات إسناد جوي قريب لدعم القوات الجوية والدفاع الجوي من شركة كالدس الإماراتية بمبلغ 2 مليار و273 مليونا و 213 الف درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم)، شاملاً قطع الغيار والاسناد الفني.

وقال اللواء الركن طيار إسحاق البلوشي، نائب المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران اليوم الأربعاء إن الصفقة تأتي انسجاماً مع رؤية قيادة الإمارات "لتوفير الإمكانيات والقدرات العسكرية".

يشار إلى أن الطائرة تتميز بقدرات متعددة المهام للحرب الحديثة وغير المتماثلة، بما في ذلك الدعم الجوي القريب، ومكافحة التمرد، ومهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. ويمكن أيضا أن تكون بمثابة طائرة مدرب أساسي ومتقدم.

ويمكن تزويد الطائرة الجديدة بأسلحة من صنع إماراتي 100 بالمئة بما في ذلك صاروخ P-2 الذي يعمل بالليزر شبه النشط من إنتاج شركة هالكون للأنظمة، وصاروخ لوجير، وقنابل موجهة بالليزر من نوع P-3 .

