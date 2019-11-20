قال الدكتور ناجى محمد عوض مدير عام الطب البيطرى بالوادى الجديد، إن المديرية تستعد للحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع والتى ستبدأ يوم السبت المقبل، من خلال تجهيز 35 فرقة بيطرية للقيام بأعمال التحصين والمسح الطبى، حيث إن المستهدف من هذه الحملة 120 ألف رأس ماشية وأغنام بجميع القرى والمدن.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ 62 ندوة إرشادية وإعلامية عن حمي الوادي المتصدع، والحمى القلاعية لمزارعي ومربي الثروة الحيوانية بمراكز المحافظة الخمس، وسيجري خلال الندوات توعية مربي الثروة الحيوانية بطرق الوقاية من المرض وأعراض الإصابة، مثلما تم توعية المربين بمرض السعار وأهمية التحصينات البيطرية للوقاية من الأمراض الوبائية.