البنتاجون: مقتل جنديين أمريكيين إثر تحطم مروحية في أفغانستان

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، مقتل جنديين أمريكيين إثر تحطم مروحية في أفغانستان اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هناك تحقيقا فتح للوقوف على سبب تحطم الطائرة، مضيفة أن تقارير أولية لا تشير إلى تعرضها لنيران معادية، حسبما نقلت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء.

وقال قاسم صديقي العضو بمجلس إقليم لوجار بجنوب شرق أفغانستان إن الحادث وقع في منطقة شاركه، بشرق البلاد خلال الليل.

وزعمت حركة طالبان أنها أسقطت مروحية من طراز شينوك في المنطقة، في رسالة على تطبيق مبادلة الرسائل الفورية واتساب. ويشار إلى أن طالبان عادة ما تعلن مسؤوليتها عن مثل هذه الحوادث بدون تقديم أدلة.

ويذكر أنه منذ بداية عام 2019، لقي 19 جنديا أمريكيا حتفهم في أفغانستان.

ويتمركز حاليا نحو 12 ألف جندي أمريكي في أفغانستان.