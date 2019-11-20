الإمارات تعتزم شراء طائرتين من نوع «جلوبال آي» للإنذار المبكر و3 طائرات تزود بالوقود

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية مساء أمس الثلاثاء، أنها تعتزم شراء طائرتين من نوع "جلوبال آي" للإنذار المبكر والتحكم وثلاث طائرات تزود بالوقود.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي، نائب المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2019 خلال المؤتمر الصحفي للمعرض، أن القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة تعتزم شراء طائرتين إضافيتين من نوع"جلوبال آي للإنذار المبكر والتحكم من شركة ساب السويدية، بالإضافة إلى ثلاث طائرات تزود بالوقود من شركة "إيرباص"، وذلك "انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتوفير الإمكانيات والقدرات العسكرية المتطورة للقوات المسلحة بهدف زيادة قدراتها وتطويرها لمواكبة التطور والتحديث للوصول لمستوى أحدث الجيوش في العالم".

وتتواصل أعمال معرض دبي للطيران 2019 في مدينة المعارض بمطار آل مكتوم بمشاركة 160 دولة.