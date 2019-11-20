الملك سلمان: تعرضنا لـ286 صاروخا باليستيا و289 طائرة مسيرة

جدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حرص المملكة العربية السعودية على السير في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات، ضمن رؤية 2030.

وقال «سلمان»، في خطابه السنوي بمجلس الشوري، اليوم الأربعاء، إنه على الرغم من تعرض السعودية لـ286 صاروخًا باليستيًا و289 طائرة مسيرة، إلا أن كل ذلك لم يؤثر على مسيرتها التنموية أو حياة المواطنين والمقيمين، على حد قوله.

وأضاف أن المملكة ستواصل جهودها من أجل تمكين المرأة السعودية في جميع المجالات، وزيادة نسبة مشاركتها في القطاعين العام والخاص.

وأكد موقف السعودية الذي وصفه بالثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن المملكة لم ولن تدخر جهدًا في نصرة الشعب الفلسطيني.