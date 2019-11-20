قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، في مؤتمر اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستدعم فيتنام في خضم التوترات الراهنة بسبب المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وذلك بإهداء سفينة إضافية لخفر سواحل في البلاد.

وقال إسبر خلال مؤتمر أقيم في أكاديمية فيتنام الدبلوماسية: "يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة ستقدم لخفر السواحل الفيتنامي سفينة ثانية ذات قدرة تحمل عالية (سفينة عسكرية) العام المقبل".

ويزور إسبر فيتنام في أعقاب زيارة للفلبين استمرت يوما واحدا صرح خلالها بأن بلاده ستواصل إجراء دوريات للحفاظ على حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، رغم تحذير الصين لها من هذه الخطوة.

وتقول بكين إنها صاحبة السيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، وأنشأت بعض الجزر الاصطناعية مع مرافق ذات قدرة عسكرية في المنطقة، والتي تقول فيتنام إنها صاحبة السيادة على جزء منها.

وأشار إسبر إلى أنه في جميع الحوارات التي أجراها خلال جولته: "كانت هناك فكرة واحدة تبرز باستمرار: النظام الدولي القائم على القواعد والذي يتيح الأمن والرخاء لدول منطقة المحيطين الهندي والهادئ منذ عقود، يتعرض الآن للضغط. ونتيجة لذلك، فإن سيادة دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ الفخورة والمستقلة، تواجه تهديدا".

وأضاف أن دول منطقة جنوب شرق آسيا تتعرض بشكل متزايد للإكراه والترهيب بأشكال تتحدى الدعائم الأساسية للنظام الحر والمفتوح والقائم على القواعد".

وتصاعدت التوترات في الشهور الأخيرة بعد أن دخلت سفينة صينية للتنقيب عن النفط المياه الفيتنامية بشكل متكرر.