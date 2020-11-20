فورمولا وان تسعى للمزيد من التوسع في سباقات بطولة العالم

أبدت إدارة فورمولا-1 رغبتها في المزيد من التوسع في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، وتتضمن خططها متوسطة المدى زيادة عدد سباقات البطولة إلى 24 سباقا.

وقال تشيس كاري الرئيس التنفيذي لفورمولا-1 :"نتوقع التقدم نحو جدول يتضمن 24 سباقا خلال الأعوام القليلة المقبلة."

وستشهد سباقات الجائزة الكبرى تغييرات في أماكن إقامتها في المستقبل، لكن الأولوية ستظل لتوقيع عقود طويلة المدى مع المنظمين.

وسيشهد الموسم المقبل عددا قياسيا من السباقات في بطولة العالم لفورمولا-1، حيث تتضمن 23 سباقا.

ورغم استمرار أزمة جائحة كورونا، يتوقع تشيس كاري عودة الجماهير لحضور السباقات.