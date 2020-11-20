شركة داسو: صناعة الطيران الفرنسية ربما تفقد ما بين 30 إلى 40 ألف وظيفة بسبب كورونا

صرح إيريك تابييه الرئيس التنفيذي لشركة داسو للطيران إن صناعة الطيران الفرنسية ربما تفقد ما بين 30 إلى 40 ألف وظيفة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وسوف تحتاج إلى دعم خلال السنوات المقبلة.



واضاف تابييه خلال مؤتمر منتدى باريس للطيران اليوم الجمعة أن الأزمة أدت إلى انخفاض بنسبة 30 بالمئة في حجم الأعمال، وربما تؤثر على 90 ألف وظيفة، وهي الوظائف التي تخضع حاليا لنظام العطلات غير مدفوعة الأجر.



ومن جانبه، صرح ديرك هوك الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص لصناعات الدفاع والفضاء أن الشركات الأوروبية مهددة بشكل أكبر لخطر الاستحواذ عليها، مشيرا إلى اهتمام أطراف أسيوية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هوك قوله إن فرنسا طبقت إجراءات أقوى لحماية الشركات مقارنة بألمانيا، مضيفا أنه يتعين على أوروبا بذل المزيد لأن مخاطر الاستحواذ تزايدت خلال الأزمة.