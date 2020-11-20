 رئيس جامعة العريش يتابع الإجراءات الاحترازية الصحية في المنشآت - بوابة الشروق
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رئيس جامعة العريش يتابع الإجراءات الاحترازية الصحية في المنشآت

مصطفى سنجر
نشر في: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 1:13 م | آخر تحديث: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 1:13 م

تفقد الدكتور سعيد عبدالله لافي رفاعي رئيس جامعة العريش بشمال سيناء منشآت الجامعة و مباني الكليات المختلفة

وأكد على أهمية التزام الجميع التام بالاجراءات الاحترازية، وتعقيم المبانى بشكل متواصل حيث تابع عمال الكليات المتخصصين اثناء عمليه التعقيم

وأصدر رئيس جامعة العريش تعليمات لامن الجامعه بالتأكيد و التشديد على التزام طلاب الجامعة، و موظفيها بالالتزام التام بالاجراءات الاحترازية و إرتداء الكمامات طوال تواجدهم بحرم الجامعة، كما أصدر تعليمات بسرعة التخلص من أي نفايات أو بقايا مخلفات بناء ضمانا للسلامه الأمنية داخل الحرم الجامعي

و ذكر انه يبعث رسالة إطمئنان لأبنائه الطلاب و المجتمع بإنتظام سير العملية التعليمية وسلامة جميع طلاب الجامعة من أي مشكلات صحية.


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