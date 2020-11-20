رسالة خاصة من عضو مجلس إدارة الأهلي للاعبين قبل النهائي الإفريقي

طالب محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي، لاعبي فريقه بعدم الالتفات لما يقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأسبوع المقبل قبل لقاء القمة ضد الزمالك.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وقال سراج في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الأهلي»: «أقول للاعبي الأهلي إننا نثق بهم فهم الأفضل في مصر وتحملوا الكثير».

وأضاف عضو مجلس إدارة الأهلي: «لقد حققوا الدوري بفارق كبير من النقاط وهذا من المفترض أن يزيد من ثقتهم في أنفسهم، وأنا أعرف أنهم جميعا مخلصون في عملهم».

وأتم: «أتمنى ألا يلتفتوا لما يقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع المقبل وأقول لهم إنني أثق فيهم».