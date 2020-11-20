موسكو: المناورات الأمريكية السويدية لا تعزز أمن شمال أوروبا

اعتبرت الخارجية الروسية أن التدريبات العسكرية الأمريكية السويدية التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر، لا تخدم تعزيز الأمن في أوروبا.

وأضافت الوزارة في تعليق نشرته اليوم: "نحن على ثقة من أن مشاركة السويد في تدريبات مشتركة مع قوات خاصة أمريكية، لن تؤدي إلى تعزيز الاستقرار في شمال أوروبا. نؤكد مرة أخرى استعداد روسيا لمشاورات مباشرة مع الشركاء السويديين وغيرهم، حول التحديات الأمنية الحقيقية في المنطقة".

ولفتت إلى أن بعض الدبلوماسيين السويديين انتقدوا هذه التدريبات، واعتبروا أنها تضع حياد السويد في محل شك وتهدد الأمن في المنطقة.

وقالت الوزارة: "ردود الفعل على هذه الانتقادات الحكيمة من جانب الدبلوماسيين السويديين كانت حادة في الأوساط الموالية للأطلسي في السويد. وعلى الفور، ظهرت منشورات في وسائل الإعلام السويدية تزعم بأن هذه الآراء شخصية وخاصة، ولا تتوافق مع المستجدات".