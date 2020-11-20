نجوم الفن فى زيارة لمتحف القوات الجوية

آسر ياسين وكريم فهمي وشريف منير وأحمد حاتم ومحمود عبد المغني يزورون متحف القوات الجوية المصرية بمناسبة مرور 88 عام على نشأتها.

حرصت مجموعة من الفنانين ومنهم آسر ياسين وشريف منير ومحمود عبد المغنى وكريم فهمى واحمد حاتم على القيام بزيارة لمتحف القوات الجوية، وذلك بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد وعيد القوات الجوية المصرية ومرور 88 عام على نشأتها، حيث قام مدير المتحف باستقبال الضيوف من الفنانين مع التزامهم بإتباع كافة الاجراءات الاحترازية التى قررتها الدولة للوقاية من الاصابة بفيروس «كورونا».

وصاحب الفنانين أثناء جولتهم عدد من المشرفين من داخل المتحف لتقدم شرح تفصيلى ووافى عن معالم المكان وتاريخ نشات القوات الجوية وكيفية تطور تقنيات الطيران المصري فى الماضى والحاضر وقاموا بعمل جولة لفناء العرض المكشوف الذى يوجد به عدد من الطائرات الحقيقية الحربية كما شاهدوا أيضا أفلام تسجيلية قصيرة تجسد انتصارات أكتوبر المجيد.

وأكد الفنانين خلال زيارتهم أنها الأولى لهم وأنه شعروا بالفخر والاعتزاز من خلال وجودهم فى هذا المكان العريق الذى استفادوا منه بمعلومات قيمة عن التاريخ الحافل للأبطال القوات المسلحة وعرفوا الكثير عن خلفية تاريخ نشاة القوات الجوية.

وفى نهاية الزيارة حرص كل الفنانين على التقاط عدد من الصورة التذكارية لهم وسط الطائرات العسكرية داخل المتحف كنوع من الفخر بتوثيقهم للحدث التاريخى الذى تواجده فيه ومدى استفادتهم بمعلومات عن تاريخ بطولات القوات الجوية المصرية التى تصنع المعجزات، كما بادر عدد من زوار المتحف من الجمهور اللذين تواجدوا مع أطفالهم فى زيارة لنفس المكان بتصوير أبنائهم الصغار مع الفنانين الذين أحبوا أدوارهم الفنية فى الأعمال الوطنية التى قدموها.