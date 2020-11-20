 الاتحاد الأوروبي يوافق على تمويل الشركات المتعثرة بسبب كورونا في الدنمارك - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يوافق على تمويل الشركات المتعثرة بسبب كورونا في الدنمارك

الاتحاد الاوروبي - ارشيفية
الاتحاد الاوروبي - ارشيفية
واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 10:20 م | آخر تحديث: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 10:20 م
حظت الدنمارك اليوم الجمعة، بموافقة الاتحاد الأوروبي على منحها تمويل مقداره 10 مليارات كرونة (6ر1 مليار دولار) لإعادة رسملة الشركات الكبيرة التي تأثرت بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بحسب وكالة بلومبرج للانباء.

ويستهدف برنامج التمويل الشركات الكبيرة التي تعرضت بسبب الفيروس الفتاك لانخفاضات ضخمة  في إيراداتها في عام 2020 " والتي تعتبر ذات كبيرة أهمية للاقتصاد الدنماركي".

ويتعين على الشركات التي ستتمتع بالبرنامج  الالتزام بشروط معينة مثل فرض حظر على مدفوعات الأرباح والمكافأت.

ويتعين الحصول على موافقات منفصلة من الاتحاد الأوروبي في حالة تقديم أي مساعدات تزيد على 250 مليون يورو، وسيتم توفير هذا الدعم فقط حتى 30 سبتمبر من العام المقبل.

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