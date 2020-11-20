دراسة:الاتحاد الأوروبي وألمانياالأكثر امتثالا لالتزامات قمة العشرين في أوساكا

كشفت دراسة اليوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي وألمانيا أظهرا أعلى مستوى من الامتثال للالتزامات التي تعهدت بها دول مجموعة العشرين خلال القمة التي عقدت في أوساكا باليابان العام الماضي.

وقيمت الدراسة، التي أجراها فريق البحوث لمجموعة العشرين بجامعة تورنتو الكندية وفريق أبحاث روسي تابع للأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، " امتثال أعضاء مجموعة العشرين للالتزامات التسعة عشر ذات الأولوية المختارة بعناية من إجمالي 128 التزامًا" تم التعهد بتنفيذها خلال قمة أوساكا 2019 في اليابان.

وتوصلت الدراسة إلى أن الاتحاد الأوروبي أظهر نسبة امتثال 100 بالمئة لتعهدات قمة أوساكا، تليه ألمانيا في المرتبة الثانية بنسبة 94 بالمئة، ثم كندا في المركز الثالث بنسبة 89 بالمئة، وذلك خلال الفترة ما بين 30 يونيو/حزيران 2019 و 10 تشرين أول/أكتوبر 2020.

وبحسب الدراسة، فقد حلت أستراليا وبريطانيا في المرتبتين الرابعة والخامسة بنسبة امتثال 87 بالمئة لكلا منهما.

وأشارت الدراسة إلى أن أندونيسيا حلت في المرتبة الأخيرة بنسبة امتثال بلغت 66 بالمئة، في حين حققت السعودية، التي تتولى حاليا رئاسة مجموعة العشرين، نسبة امتثال بلغت 71 بالمئة.

وأوضحت الدراسة أن من بين الالتزامات الأكثر تنفيذا خلال العام الماضي كانت تحسين نظم التأهب والاستجابة في مجال الصحة العامة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتمويل التنمية المستدامة في مجال تغير المناخ، والاستثمار في رأس المال البشري ، والاستثمار النوعي في البنية التحتية ، وإصلاح منظمة التجارة العالمية.

وخلصت الدراسة إلى أن الالتزام التجاري بشأن الأسواق المفتوحة وكذلك الالتزام بتجنب وتقليل النفايات البلاستيكية البحرية والجسيمات البلاستيكية الدقيقة احتلت المرتبة الأخيرة بين أولويات الدول الأعضاء في قمة مجموعة العشرين.

وتضم مجموعة العشرين 19 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي.