أبو العينين: أوروبا الشريك السياحي والتجاري الأول لمصر

أكد رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي محمد أبو العينين أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الدائم والأول لمصر على مختلف القطاعات السياحية والتجارية.

وقال أبو العينين خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي اليوم الخميس، إن الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا؛ تستدعي ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي والسياحي والتجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي له مكانة كبيرة لدى مصر وله تقديرا خاصا، حيث إن هناك مصالح مشتركة عدة تحكم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مؤكدا أن استقرار وأمن مصر من استقرار وأمن أوروبا.

ولفت إلى أن ما يجرى حاليا في فرنسا من الإعلان ونشر صور مسيئة للرسول سوف يؤدى إلى تأجج مشاعر الغضب لدى المسلمين، وهو أمر مرفوض.. وقال إنه سيتم التواصل مع البرلمان الأوروبي في هذا الشأن، لافتا إلى أن حرية التعبير لا يمكن أن تصل إلى الإساءة للرسل والأديان، فهذا لا يمت لحرية التعبير بصلة، ولابد أن تتوقف الحرية عند بداية تجاوز حرية الآخرين.

وطالب رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي، بإصدار قوانين وتشريعات دولية تجرم التعدى على الرسل والأديان.