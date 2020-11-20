تكثيف البحث عن قاتل صديقه إثر مشاجرة بينهما بالدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط شاب قتل صديقه بطلقة خرطوش عقب مشادة بينهما بقرية البوها التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، فيما أشعلت أسرة القتيل النيران بمنزل القاتل.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث، بمصرع شاب في مشاجرة على مقهى بالقرية.

وتمكنت قوات الحماية من السيطرة على الحريق الذي شب في منزل قاتل صديقه على يد أسرة القتيل انتقاما لقتله.

وبانتقال ضباط المباحث تبين مصرع محمود علي زناني، 30 سنة ومقيم بقرية البوها، على يد صديقه ويدعى "أحمد.م.ع.ح" 30 سنة، لخلافات بينهما بدأت بمشاداة كلامية وانتهت بضربه بطلق خرطوش أودى بحياته، تم نقل جثمان القتيل لمستشفى ميت غمر العام وفر القاتل هاربا.

وتم نشر قوات الأمن بالقرية لمنع تجدد الاشتباكات بين الأسرتين وتكثف المباحث جهودها لضبط المتهم الهارب.