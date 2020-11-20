 بعد مشاركة أحمد مالك في الجونة.. تجربة دولية لأمير المصري في مهرجان القاهرة - بوابة الشروق
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بعد مشاركة أحمد مالك في الجونة.. تجربة دولية لأمير المصري في مهرجان القاهرة

مهرجان القاهرة السينمائي، تصوير-دنيا يونس - ارشيفية
مهرجان القاهرة السينمائي، تصوير-دنيا يونس - ارشيفية
مصطفى الجداوي
نشر في: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 5:45 م | آخر تحديث: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 5:45 م
يشارك الفنان أمير المصري، في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي، بفيلمه البريطاني (Limbo - التيه)، أحد الاختيارات الرسمية لمهرجان كانّ السينمائي، والذي شهد مهرجان تورنتو عرضه الأول، قبل أن يحصل على جائزة لجنة تحكيم الشباب في الدورة الأخيرة لمهرجان سان سباستيان.

وتم ترشيح "المصري" لقائمة "بافتا" البريطانية للمواهب الصاعدة لعام 2020، ليصبح أول نجم من أصول مصرية ينضم إلى هذه القائمة بعد رصيد كبير من الأعمال الأجنبية، تضمن 24 عمل أجنبي، منذ عام 2013.

وتعد مشاركة أمير المصري في مهرجان القاهرة السينمائي بفيلمه البريطاني "Limbo"، هي المشاركة الثانية بعد مشاركة أحمد مالك، في مهرجان الجونة السينمائي لفيلمه الاسترالي "حارس الذهب".

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