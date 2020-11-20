أمازون تبدي استعدادها لتأجيل الجمعة السوداء في فرنسا حتى الرابع من ديسمبر بسبب الإغلاق

أعربت شركة أمازون الأمريكية العملاقة لتجارة التجزئة عبر الانترنت عن استعدادها لتأجيل يوم الجمعة السوداء الذي يشهد خصومات ضخمة على الأسعار في فرنسا لمدة أسبوع حتى الرابع من كانون أول/ديسمبر المقبل بسبب الاغلاق .

وقال فريدريك دوفال رئيس شركة أمازون في فرنسا في تصريحات لشبكة "راديو كلاسيك" الإذاعية إن موقع أمازون دوت كوم وكبرى شركات التجزئة مستعدة لتأجيل يوم التخفيضات لمدة أسبوع حتى الرابع من كانون أول/ديسمبر طالما كان بمقدور المتاجر وشركات تجارة التجزئة المغلقة حاليا بسبب الاغلاق أن تفتح أبوابها مرة أخرى قبل الأول من كانون أول/ديسمبر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن حجم عائدات أمازون في فرنسا بلغ العام الماضي 7ر5 مليار يورو، بما يمثل قرابة واحد بالمئة من إجمالي حجم مبيعات التجزئة في البلاد.

وعلى صعيد متصل، وصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 14ر2 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت باريس، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج .