واشنطن وتايبيه تجريان محادثات بشأن زيارة محتملة لمسؤول أمريكي

تجري الولايات المتحدة الأمريكية وتايوان محادثات بشأن زيارة إلى الجزيرة من جانب رئيس وكالة حماية البيئة الأمريكية، لتصبح الزيارة الثالثة من جانب مسؤول أمريكي رفيع المستوى العام الجاري.



ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الجمعة نقلا عن مصادر لم تسمها أن رئيس وكالة حماية البيئة أندرو ويلر سوف يزور تايوان الشهر المقبل. وعندما سُئل عن التقرير، أشار رئيس الوزراء التايواني سو تسينج-تشانج إلى أن زيارة قد تحدث.



وقال سو في رد على سؤال على الصحفيين: "سوف نرحب بأي زيارة من جانب رئيس وكالة حماية البيئة الأمريكية بدعوة من وزير الخارجية جوزيف وو من أجل مناقشات ثنائية تتعلق بالتعاون الدولي بشأن قضايا البيئة.. الزيارة سوف تؤدي إلى المزيد من التحسن في في العلاقات بين الجانبين أكثر".



وقال المكتب الرئاسي التايواني فيما بعد في بيان اليوم الجمعة إن تايبيه مازالت تجري مناقشات مع واشنطن بشأن زيارة، وأن وزارة الخارجية سوف تعلن عن زيارة بمجرد الترتيب لواحدة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.



وفي آب/أغسطس الماضي، أصبح وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس أزار أول مسؤول أمريكي رفيع المستوى يتوجه إلى تايوان منذ أن قطعت الولايات المتحدة العلاقات مع تايبيه في 1979. وبعدها بشهر زار وكيل وزارة الخارجية كيث كراش تايوان.



وأثارت الزيارتان ردود فعل غاضبة من بكين حيث أن تايوان هي نقطة توترات متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم على عدة جبهات من التجارة إلى فيروس كورونا.