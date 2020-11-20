إيران تحتجز ناقلة نفط ترفع علم بنما وتعتقل أفراد طاقمها

احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط ترفع علم بنما، قالت قوات النخبة العسكرية الإيرانية إنها كانت تنقل 300 ألف لتر من النفط الذى تم جلبه بصورة غير مشروعة.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم الجمعة نقلا عن متحدث باسم الحرس الثوري أنه تم اعتقال الطاقم المؤلف من عشرة أجانب، وأنه تمت إحالة القضية إلى النيابة في مدينة بارسيان الساحلية.

ولم يحدد المتحدث لا وقت احتجاز الناقلة في الخليج ولا جنسية أفراد الطاقم المحتجز.

وصادرت إيران العديد من السفن والناقلات في الخليج، وتقول إنها كانت تحاول تهريب النفط إلى دول خليجية عربية.

وكان احتجاز ناقلة نفط إيرانية وهي أدريان داريا 1 المعروفة سابقا باسم جراس1 وناقلة بريطانية قد أديا في يوليو من العام الماضي إلى إثارة جدل بشأن استخدام الجيش لحماية مثل هذه السفن في الخليج.