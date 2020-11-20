ولادة توأمين سليمين لطبيبة دخلت في غيبوبة بسبب إصابتها بكورونا

استفاقت استشارية الروماتيزم البريطانية بربيتشوال يوك، لتتفاجأ بأن لديها توأمين سليمين، رغم دخولها في غيبوبة، جراء إصابتها بفيروس كورونا.



وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن يوك أصيبت بالفيروس فى أول أيام ظهوره ببريطانيا، وذهبت إلى مستشفى الملكة إليزابيث ببيرنينغهام، ليتم وضعها على جهاز التنفس الصناعى قبل أن تدخل فى غيبوبة أبريل الماضى.



ووجد الأطباء أنه من الأفضل إجراء عملية قيصرية، وهي فى شهرها السابع من الحمل، وكانت النتيجة ولادة التوأمين الولد إسناتشى باسكالبوزن 850 غراما، والطفلة سوشوكى بارما بوزن 765 غراما.



تقول يوك إن أصعب فترات مرضها، حين أفاقت من الغيبوبة، وافتقدت بطنها المنتفخة، لتظن حينها أن طفليها توفيا، بينما كانت خائفة على زوجها مافيو وولديها الكبار.



وتضيف يوك أنها بقيت أسبوعين محرومة من رؤية توأميها لتتعافى بعد هذه الفترة بصلوات زوجها حسب قولها.



وتكمل يوك قائلة إن شفائها الحقيقى هو رؤية زوجها وابنائها الـ4، والرجوع إلى المنزل بعد خروجها من المستشفى.