 أردوغان: لدينا القدرة على توسيع تأثيرنا في النظام العالمي الجديد - بوابة الشروق
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أردوغان: لدينا القدرة على توسيع تأثيرنا في النظام العالمي الجديد

أردوغان
أردوغان
رويترز
نشر في: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 8:30 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 8:30 ص

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لديها الفرص والإمكانات والبنية التحتية لتوسيع قوتها وتأثيرها في النظام العالمي والسياسي والاقتصادي الجديد.

وقال أردوغان خلال استقباله وفدا من مجلس المصدرين الأتراك، إن "الحكومة طورت البلاد على أصعدة الديمقراطية والسياسات القائمة على التنمية خلال السنوات الـ18 الماضية".

وأضاف: "الحكومة ستلجأ إلى الوسائل ذاتها لاغتنام الفرص الجديدة".

وتابع: "العالم بات مسلما بأن هناك تغييرا في موازين القوى العالمية والسياسية والاقتصادية لا يمكن رؤيتها إلا كل 100 عام... الحكومة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد من خلال مفهوم يتركز على الإنتاج والتصدير والنمو والتوظيف".

وبشأن كورونا، أضاف أنه "رغم كل شيء، من الواضح أن تركيا تدير عملية مكافحة الوباء على نحو أفضل من البلدان المتقدمة".

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