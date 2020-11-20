قال محمود إسماعيل عثمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنه تم الانتهاء من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس أمس، منوهًا بأن الأمر استقر على عقد جلسة للجنة الخاصة يوم 29 نوفمبر الجاري.

وأضاف عثمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء القاهرة» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أنه تم الاتفاق على عدم وجود ائتلافات في اللائحة، متابعًا: «الحزب الذي يكون له أكثر من مقعدين في مجلس النواب له هيئة برلمانية».

وأوضح أنه يتم حاليًا دراسة إرسال اللائحة إلى مجلس الدولة خلال الفترة من يوم السبت حتى 29 نوفمبر، كسبًا للوقت، حتى يتم مراجعتها قبل انعقاد جلسة الشيوخ المحددة في 29 من الشهر الجاري.

وذكر أن عدد اللجان النوعية في مجلس الشيوخ يبلغ 14 لجنة، مضيفًا أن متوسط أعداد لجان الشيوخ على مستوى العالم يتراوح بين 8 إلى 12 لجنة، لكن مصر استقرت على وجود 14.