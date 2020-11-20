مؤسس موديرنا: إدارة ترامب لها دور فيما جرى إنجازه من لقاح كورونا

مؤسس شركة موديرنا: لن يتم تسييس لقاح كورونا

قال رئيس ومؤسس شركة موديرنا، نوبار أفيان، إنه تم استثمار مليار دولار لإجراء تجارب لقاح كورونا، منوهًا بأن الحكومة الأمريكية قدمت بعض المساهمات المالية في هذا الشأن.

وأضاف أفيان، في لقاء خاص لفضائية «العربية»، مساء الخميس، أن الحكومة الفيدرالية لم تكن مصدر رأس المال الوحيد للقاح كورونا، بل كانت هناك عدة مساهمات من مصادر مختلفة، ذاكرًا أن إدارة ترامب على وجه التحديد لها دور فيما جرى إنجازه.

وأوضح أن التعاون مع إدارة ترامب لم يكن على الصعيد المالي فقط، وإنما على الصعيد الوجيستي والعسكري، مضيفًا أن التجربة كانت جيدة.

وذكر أن السياسة في اللقاحات موجودة بوسائل الإعلام، مؤكدًا أن الانتخابات ليست لها أي صلة في أي قرارات تتخذها الشركة أو في أي عمليات تجريها.

وتابع: «كل ما سنقوم به في الفترة المقبلة لن يكون له أي علاقة بالسياسة، قد تكون هناك حصة سياسة في بعض الأشياء، لكن عندما يتعلق الأمر بحياة الناس لن يكون هناك سياسة».