محمد شريف: سأسجل مع الأهلي أكثر مما سجلت مع إنبي

علق محمد شريف، لاعب الأهلي، على عودته من الإعارة لفريق إنبي خلال الموسم الجديد، مشيرًا إلى استعداده للمنافسة على المشاركة بشكل أساسي في الأهلي.

وقال شريف في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «MBC مصر»: «عقدي مع الأهلي ممتد لمدة موسمين مقبلين، موسيماني عقد جلسة مع اللاعبين الأربعة العائدين من الإعارات، وتحدث معنا بشكل جيد لدعمنا في أول مران مع الفريق».

وأضاف لاعب الأهلي: «أعد جماهير الأهلي بالظهور بشكل جيد مع الفريق الموسم المقبل، سأسجل مع الأهلي أهدافًا أكثر من التي أحرزتها مع إنبي الموسم الماضي».

وتابع: «هناك الكثير من اللاعبين المميزين في مركزي بالنادي الأهلي، وسأبذل قصارى جهدي للعب أساسيًا».

في سياق متصل، تحدث محمد شريف عن الظهور الأول له مع المنتخب الوطني، حيث قال: «كنت أتدرب جيدًا في معسكر المنتخب، فرصة اللعب واردة لكل اللاعبين لم أتفاجأ، والفرص متساوية، وتلقيت تهنئة من كافة اللاعبين بالمنتخب بعد هدفي في مباراة توجو».

واختتم محمد شريف تصريحاته بالتعبير عن أمنياته بتتويج النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، حين يواجه الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة بنهائي البطولة.