رئيس جامعة حلوان: وجهنا المشتبه في إصابتهم بكورونا للعزل المنزلي ونتابعهم تليفونيا

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إنه لا يمكن القول إن هناك حالات كورونا بين الطلاب، منوهًا بأن الموجود حوالي 72 حالة اشتباه بالفيروس.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الخميس، أن الطلاب المشتبه بإصابتهم بكورونا وجهوا للعزل المنزلي مدة أسبوع، مؤكدًا أنه يتم متابعتهم تلفونيًا.

وأوضح أن معظم الطلاب الذين وجهوا للعزل المنزلي عادوا لاستكمال الدراسة، متابعًا: «لا تخزين ولا تهويل».

وأكد أن الإصابة بفيروس كورونا لا يشين أحد، مضيفًا أن الجامعة تلتزم بالإجراءات الاحترازية كافة.