تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، غدا الجمعة، حفلا فنيا للفريق الشبابي كراكيب، وذلك على مسرح سيد درويش بالاسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أعمال الفريق الخاصة، والتي تتميز بالاختلاف والتنوع بين الراب والهيب هوب والجاز والموسيقى الطربية الأصيلة، وتعبر عن واقع واحلام الشباب عن طريق تناول موضوعات اجتماعية تمثل شريحة كبيرة منه من خلال تقديم موسيقى بسيطة مدعومة بمزيج عربى غير تقليدى، منها عالم غريب، حلم قديم، لادايمة، شتا، اخطفينى، فيلسوفة، مفيش، حبو بعضن، السفن، مصر ياما يابهية، فاكرة، شاركنى الحياة، الشدة تسلم.

تضم الفرقة مجموعة من الشباب المصري الواعد وهم: مراد سكر، وماجد محمد (جيتار)، وعلاء القاضى ( بيز جيتار)، وجون موسى(كيبورد)، ومحمد الفخرانى(درامز)، ومصطفى سعد(غناء).

تجدر الإشارة إلى أن فريق كراكيب قدم العديد من الحفلات الفنية الناجحة داخل مصر وخارجها، و لاقت اعجاب واستحسان الشباب فى مختلف دول العالم، كما شارك فى العديد من المهرجانات الدولية.