أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عودة جوائز الأفضل «ذا بيست»، بعد أن أُلغيت في وقت سابق بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ونشر الفيفا بيانًا عبر موقعه الرسمي يؤكد فيه سعادته بالإعلان عن عودة الجائزة والتي ستقام في الـ17 من شهر ديسمبر المقبل، بشكل افتراضي على الانترنت.

وجاء نص بيان الفيفا على النحو التالي: "يسعد فيفا أن يعلن أن جائزة «ذا بيست» 2020 ستقام في 17 ديسمبر المقبل".

وأضاف البيان: " في هذا العام، أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أنه لا يوجد شيء أكثر أهمية من الصحة، لقد أخذ أبطال اللعبة على عاتقهم مسؤولية أكبر، ليس فقط كلاعبين، ولكن أيضًا كنماذج يحتذى بها لإعطاء الأمل للمجتمعات في كل مكان وتبادل رسائل الوحدة في مواجهة أزمة الصحة العامة المستمرة".

وتابع: "بعد الاستئناف الآمن للمسابقات، وبفضل مزيج من العمل الجاد والتضامن عبر رياضتنا، قدمت كرة القدم مصدرًا نادرًا للراحة والفرح للكثيرين، وبالتالي فمن المهم أن يكرم فيفا مثل هذه الإنجازات في هذا العام غير العادي".

وواصل: "تماشياً مع احتياطات الصحة العامة ومبدأ الاتحاد الدولي التوجيهي القائل بأن الصحة تأتي أولا، تقرر أن يُقام حفل توزيع الجوائز كحدث افتراضي فقط".

وكان من المُقرر أن يُقام الحفل هذا العام، في 21 سبتمبر الماضي، بمدينة ميلانو الإيطالية، ولكن تأجيل أغلب البطولات، بالإضافة إلى قيود الطيران بسب جائحة فيروس كورونا قرر الاتحاد الدولي إلغاء الحفل.