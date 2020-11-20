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قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية غلق معمل لتصنيع وبيع مخللات بمدينة بنى عبيد لعدم وجود ترخيص، ووجود خطر داهم ويعلن عن ضبط 32.5 طن مخللات غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقرر محافظ الدقهلية بإحالة 5 محاضر مخالفات للمصنع المذكور للنيابة العامة لإعمال شئونها،

جاءت تصريحات وقرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بشأن حملة التفتيش والرقابة الميدانية لمديرية الصحة بالدقهلية.

وأكد مختار على ضرورة استمرار وتكثيف حملات الرقابة على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية والتزام البائعين بالشروط القانونية والصحية للتداول حرصا على صحة وحياة وسلامة المواطنين بنطاق المحافظة.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة أن المضبوطات تشمل 30 برميل جزر مخلل زنة البرميل 80 كيلو بالاضافة الى 30 طن جزر غير صالحة بابار التخليل.

واضاف ان المحاضر المحررة بسبب وجود تغير فى الخواص الطبيعية ووجود حشرات، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمصنع، وعدم توافر الاشتراطات الصحية، وكذا لوجود بيارة صرف صحي أمام بوابة المصنع.

على الفور، وتنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية تم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإداري للمصنع المشار إليه.