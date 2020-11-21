مسؤول: حكومة بيرو الجديدة قلقة من البطء الشديد لخطة اللقاحات

أكد فرانسيسكو ساجاستي رئيس بيرو المؤقت أن التحضير لنشر لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، على رأس أولوياته، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، نقلا عن كارلوس نيوهاوس، وهو عضو في فريق تقديم المشورة للحكومة للحصول على اللقاحات.



وقال نيوهاوس لإذاعة "آر بي بي" إن بيرو تتحرك ببطء أكثر من البلدان الأخرى في المنطقة للحصول على تلك اللقاحات.



وأبرمت الحكومة اتفاقات للحصول على جرعات لنحو 15 مليون شخص حتى الآن، ولكن قد لا يكتمل التسليم حتى منتصف عام 2021.



وسجلت بيرو حتى اليوم الجمعة، 939 ألف و931 حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 35 ألف و300 حالة وفاة.