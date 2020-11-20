يبدأ غدا مؤتمر مستقبل الإعلام الذي تنظمه وزارة الدولة للإعلام، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت القاهرة، وتستمر جلساته بمشاركة مصرية ودولية باستخدام جميع تقنيات الاتصال المباشرة وعبر الانترنت وبالكلمات المسجلة.

ويشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام ونظيره الأردني علي العايد، كما يشارك وزير الاتصالات المهندس عمرو طلعت.

ومن المقرر أن يلقي "ميغيل موراتينوس" وزير الخارجية الإسباني الأسبق ومبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط سابقاً, كلمة يتناول فيها أهم التحديات التي تواجه الإعلام وأثره على الخطاب السياسى العالمى.

ويهدف مؤتمر مستقبل الإعلام إلى وضع تصور مستقبلى للإعلام في ظل التحولات الذكية في صناعة الإعلام، إلى جانب الخروج بتوصيات حول التعامل مع الإعلام الحديث، وتحديد المسئولية الأخلاقية للإعلام في ظل هذا التطور.

ويعد هذا المؤتمر منصة دولية لتبادل الأفكار والاطلاع على الخبرات العالمية المختلفة في مجال الإعلام وتطويره.

ويأتي المؤتمر بشكل جديد حيث يجمع بين الحضور الفعلي والمداخلات الحية والمسجلة للتغلب على الظروف الراهنة التي يشهدها المجتمع الدولي بسبب أزمة كورونا، واستغلالا للتطور التكنولوجي.

وتدعو وزارة الدولة للإعلام المهتمين بتطوير الإعلام في مصر من خبراء وإعلاميين ومؤسسات إعلامية وطلبة الجامعات والمهتمين بالإعلام على مستوى العالم للمشاركة في المؤتمر اعتبارا من الساعة الحادية عشرة ظهراً بتوقيت القاهرة ،ونتلقى كل أسئلة المتابعين من مصر ومختلف الدول من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام التي ستبث المؤتمر على الرابط:

https://www.facebook.com/SMoInfo/