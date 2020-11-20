 جوارديولا يوضح موقف مصابي السيتي قبل مواجهة توتنهام في البريميرليج - بوابة الشروق
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جوارديولا يوضح موقف مصابي السيتي قبل مواجهة توتنهام في البريميرليج

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 7:12 م | آخر تحديث: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 7:12 م

أوضح الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، موقف اللاعبين المصابين في فريقه من التدريبات قبل مواجهة توتنهام المقرر لها مساء غد السبت، على ملعب الاتحاد ضمن مواجهات الجولة التاسعة من البريميرليج.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:«باستثناء ناثان وفيرناندينيو، بدأ المصابون في العودة».

وأضاف:«فرناندينيو غير لائق، لديه القليل من التهاب المعدة والأمعاء، شيء في معدته».

أما عن أجويرو فقال:«تدرب سيرجيو هذا الأسبوع، وتدرب رحيم لأول مرة اليوم مع الفريق».

ويسافر السيتي إلى لندن بخمس نقاط خلف رجال المدرب جوزيه مورينيو، أصحاب المركز الثاني في الجدول بعد 7 مباريات بدون هزيمة.


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